Звёзды «Папиных дочек» рассказали, почему закрылся сериал

https://static.news.ru/photo/f6ed9534-a281-11ea-827a-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Папины дочки» Фото: Костафильм

После 20 сезонов популярный российский сериал «Папины дочки», который сделал звёздами всех главных героинь, неожиданно закрыли. Актриса Елизавета Арзамасова основной причиной считает нехватку бюджета, а Дарья Мельникова думает, что эти сюжетные линии уже исчерпали себя.

Тут вмешались какие-то продюсерские истории. Может быть, не было бюджета на продолжение. Может, что-то другое, — рассказала KP.RU Арзамасова.

Однако Мельникова уверена, что под конец эта история стала уже «какой-то другой»: в сценарии всё чаще стала фигурировать мать, у героинь появились парни, образовались семьи внутри семьи.

При этом обе актрисы отметили, что не прочь снова вернуться к съёмкам в этом сериале.

Как писал NEWS.ru, звезда сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова похвасталась высокими баллами по ЕГЭ. Химию и биологию она сдала на 100 баллов. Русский язык — на 94 балла. Старшова не думает о продолжении актёрской карьеры. Она всерьёз планирует стать врачом и намерена поступить на факультет фундаментальной медицины МГУ.