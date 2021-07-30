Звезда «Ворониных» увела мужа из семьи с тремя детьми

Актриса Юлия Куварзина, известная по сериалам «Воронины» и «Не родись красивой», рассказала в программе «Судьба человека», как увела увела мужа из семьи с тремя детьми. Речь об актёре Алексее Аптовцеве, с которым они познакомились в московском Театре на Таганке.

Некоторые время артисты вместе играли в спектаклях, однако, по словам Куварзиной, она долго не отвечала ему взаимностью.

Я была вся в работе. Знала, что у него трое детей и жена. Чувствовала, что у него не всё благополучно. И однажды мы поехали на гастроли. И у нас произошла дружба. Я просто узнала близко человека. У нас произошла близость, — призналась она.

Актриса отметила: выражение «увести мужа» её совсем не нравится. Она считает, что увести можно, например, овцу, а мужчина, в частности Аптовцев, способен взять на себя ответственность за развод. Куварзина добавила, что долгое время актёр не мог развестись с первой супругой из-за квартиры.

Их дом был под снос. Они ждали новую квартиру. Я даже с его женой Фаиной ездила на суд, — поделилась артистка.

Куварзина и Аптовцев поженилась в марте 2008 года. В это же время на свет появилась их дочь Лиза. Однако до официальной регистрации семьи актёры около девяти лет прожили вместе. При этом сам брак оказался недолгим — в 2013 артисты развелись, но публично об этом сообщили только в 2019-м.

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