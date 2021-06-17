Звезда «Властелина колец» сыграет в фильме про мутанта-урода

Американский актёр и звезда кинотрилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд сыграет в ремейке «Токсичного мстителя» (1984), передаёт портал Deadline. Кампанию ему на съёмочной площадке ему составят Питер Динклэйдж, Кевин Бейкон, Джейкоб Тремблей и Джулия Дэвис. Картина повествует про человека, упавшего в чан с химикатами и превратившегося с уродливого мутанта.
По информации журналистов, проект не только
Режиссёром «Токсичного мстителя» станет Мэйкон Блэр, известный по работе над криминальной драмой «В этом мире я больше не чувствую себя как дома». У оригинального и малобюджетного фильма есть три сиквела, а также комикс от Marvel.
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