Звезда «Властелина колец» сыграет в фильме про мутанта-урода

https://static.news.ru/photo/727d4086-cf5f-11eb-9927-96000091f725_660.jpg Элайджа Вуд Фото: elijahwoodswe/instagram.com

Американский актёр и звезда кинотрилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд сыграет в ремейке «Токсичного мстителя» (1984), передаёт портал Deadline. Кампанию ему на съёмочной площадке ему составят Питер Динклэйдж, Кевин Бейкон, Джейкоб Тремблей и Джулия Дэвис. Картина повествует про человека, упавшего в чан с химикатами и превратившегося с уродливого мутанта.

По информации журналистов, проект не только обратит внимание на проблему защиты экологии, но и попытается вывернуть наизнанку супергеройский жанр в стиле боевика «Дэдпул». Главному герою придётся скрываться от посторонних глаз, но его вынудят вернуться ради спасения сына, друзей и соседей от преступности, жадности и коррупции.

Режиссёром «Токсичного мстителя» станет Мэйкон Блэр, известный по работе над криминальной драмой «В этом мире я больше не чувствую себя как дома». У оригинального и малобюджетного фильма есть три сиквела, а также комикс от Marvel.

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