Звезда сериала «Каменская» умерла в возрасте 44 лет Актриса театра и кино Лариса Маршалова умерла на 45-м году жизни

Фото: teatrkinoaktera.by

Лариса Маршалова

Актриса театра и кино Лариса Маршалова умерла в возрасте 44 лет, сообщает театр-студия киноактера «Беларусьфильма». Артистка скончалась внезапно, причина смерти на данный момент не разглашается.

Скончалась Маршалова Лариса Владимировна. 12 июля 2023 года на 45-м году жизни скоропостижно скончалась талантливая актриса театра и кино, ведущий мастер сцены театра-студии киноактера национальной киностудии «Беларусьфильм»... И мы прощаемся с ней. Скорбим и прощаемся! — говорится в сообщении.

Актриса начала свою карьеру в 2000 году. За это время она поучаствовала в 114 белорусских и российских проектах, в том числе снималась в таких детективных сериалах, как «Каменская», «Детективное агентство «Иван да Марья» и «Журов».

Ранее сообщалось, что актер Валерий Громовиков скончался на 78-м году жизни. Артист известен широкому кругу зрителей благодаря ролям в сериалах «Интерны», «Глухарь», «Не родись красивой» и «Счастливы вместе». Всего в послужном списке Громовикова значатся более 160 фильмов и сериалов.

8 июля стало известно о смерти автора идеи и режиссере первого российского реалити-шоу «За стеклом» Григория Любомирова. Он скончался на 70-м году жизни.