«Горда собой»: звезда сериала Disney ушла из кинематографа в порно

Американская актриса Мейтленд Уорд перестала сниматься в обычных фильмах и сериалах и ушла в порноиндустрию. Она рассказала журналистам, что нисколько не жалеет о своём выборе.
В 17 лет девушка начала сниматься в сериале Disney «Парень познаёт мир». Он шёл по американскому телевидению с 1993-го по 2000 год. Сериал был настолько популярным, что его до сих пор показывают по каналу Disney+.
Уорд, которой сейчас 43 года, рассказала журналистам, что в 2013 году поучаствовала в фестивале комиксов, после которого решила изменить свою жизнь. Она начала публиковать в социальных сетях свои откровенные фотографии. Фотосессии помогли ей стать более раскрепощённой. Женщина вспоминает, что её агент отрицательно относился к такой сетевой активности. Он говорил, что Уорд нужно прекратить, чтобы в будущем она смогла получать роли матерей героев Disney.