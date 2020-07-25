«Горда собой»: звезда сериала Disney ушла из кинематографа в порно

https://static.news.ru/photo/e4b507ee-cf4a-11ea-bf20-fa163e074e61_660.jpg Мейтленд Уорд Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Американская актриса Мейтленд Уорд перестала сниматься в обычных фильмах и сериалах и ушла в порноиндустрию. Она рассказала журналистам, что нисколько не жалеет о своём выборе.

В 17 лет девушка начала сниматься в сериале Disney «Парень познаёт мир». Он шёл по американскому телевидению с 1993-го по 2000 год. Сериал был настолько популярным, что его до сих пор показывают по каналу Disney+.

Уорд, которой сейчас 43 года, рассказала журналистам, что в 2013 году поучаствовала в фестивале комиксов, после которого решила изменить свою жизнь. Она начала публиковать в социальных сетях свои откровенные фотографии. Фотосессии помогли ей стать более раскрепощённой. Женщина вспоминает, что её агент отрицательно относился к такой сетевой активности. Он говорил, что Уорд нужно прекратить, чтобы в будущем она смогла получать роли матерей героев Disney.

В 2019 году женщина решила попробовать себя в порноиндустрии. Она снялась в порнофильме Drive, после выхода которого получила шесть премий индустрии для взрослых.

Я получила шесть наград XBIZ и AVN не только за свою актёрскую игру, но и за секс. Я никогда раньше не была так горда собой, — рассказала женщина в интервью The Daily Beast.

После успеха фильма для взрослых она подписала эксклюзивный контракт. Женщина признаётся, что ей нравится рассказывать о том, чем она сейчас занимается.

Мне предоставлена свобода, и я всегда могу найти свой голос, а это совсем не то, что может предложить мейнстрим. Мне есть за что благодарить порно, — отметила Уорд.

NEWS.ru писал, что бывшая американская и филиппинская фигуристка Мелисса Буланхаги после завершения карьеры ушла в порноиндустрию. На данный момент она успешно работает под псевдонимом Джада Кай.