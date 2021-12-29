Журналист похвалил фильм «Гранит» за популяризацию современных героев

Очень хорошо, что начали появляться фильмы, популяризирующие современных героев, заявил руководитель информагентства News Front Константин Кнырик, комментируя фильм «Гранит» о противостоянии российских силовиков террористам в Африке. В беседе с «ПолитЭкспертом» он добавил, что создатели картины выбрали правильный подход в создании фильма.

То, что в последние годы начали появляться фильмы, которые популяризируют наших современных героев, показывают какие-то примеры не в жанре документалистики, а именно как художественные, для молодёжи это очень здорово. Выбрано правильное направление, — отметил Кнырик.

Он подчеркнул, что у России есть шанс занять нишу «качественного, героического кинематографа», так как Голливуд «скатился» до популяризации людей с определённым цветом кожи и «извращёнными нетрадиционными сексуальными взглядами».

По его мнению, в РФ огромное количество живых примеров, по которым можно было бы снимать такое кино. Он призвал отечественных авторов ориентироваться на молодёжь, так как «западная пропаганда через абсолютно идиотский, пошлый юмор обрабатывает подростков».

Ранее военный политолог Андрей Кошкин заявил, что в фильмах, подобных новому российскому боевику «Гранит», поднимается тема борьбы со злом. Он добавил, что зрители с удовольствием посмотрят фильм во время новогодних праздников.