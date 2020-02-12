https://static.news.ru/photo/609a486c-4e34-11ea-b6b4-fa163e074e61_660.jpg Жора Крыжовников Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Режиссёр Жора Крыжовников рассказал, почему его девятилетняя дочь Вера Першина наотрез отказалась смотреть его фильм «Лёд-2», который выйдет в прокат 14 февраля.

По его словам, девочка уже видела трейлер новой картины.

Она посмотрела трейлер и в ультимативной форме заявила: «Я не хочу смотреть фильм, где пропадает мама», — рассказал режиссёр в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».

Крыжовников также ответил на вопрос ведущей о том, не думал ли он взять на главную роль Веру, так как героине фильма тоже девять лет.

Я не хочу, чтобы она занималась кино. Если она когда-нибудь сама захочет, тогда, конечно, помогу. Зачем тащить дочь на экран? Какой смысл? — подчеркнул Крыжовников.

Он отметил , что есть люди, реализующие свои амбиции через детей, однако у него нет в этом необходимости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появился трейлер продолжения мелодрамы «Лёд». Главных героев, роли которых исполняют Александр Петров и Аглая Тарасова, ожидают серьёзные испытания. Судя по ролику, фигуристка Надя и хоккеист Саша поженятся и будут мечтать о ребёнке. Но за свою мечту им придётся дорого заплатить.