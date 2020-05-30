31 мая американскому киноактёру, режиссёру и композитору Клинту Иствуду исполняется 90 лет. Этот титан Голливуда был удостоен множества премий за свои достижения в кино, музыке и на телевидении, включая награду имени Ирвинга Тальберга за продюсерский вклад в киноискусство и четыре «Оскара» в номинациях «Лучший режиссёр» и «Лучший фильм года».
За 60-летнюю карьеру Иствуд сыграл в десятках картин в главной роли, воплотив на экране образы суровых полицейских и мужественных ковбоев. Не раз ему приходилось перевоплощаться в кадре, превращаясь в агента секретной службы, тренера по боксу, пенсионера-автомеханика и даже в наркокурьера. В начале 2000-х годов он успешно переквалифицировался в режиссёра, сняв такие шедевры, как «Таинственная река», «Малышка на миллион», «Письма с Иводзимы» и другие фильмы. Творческий путь Иствуда — в галерее NEWS.ru.
Кадр из фильма «Хороший, плохой, злой»
Constantin Film
Кадр из фильма «Блеф Кугана», 1968 год
United Archives/kpa Publicity/Global Look Press
Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
imago images/United Archives/ТАСС
Кадр из фильма «Сыграй мне перед смертью», 1971 год
FilmStills.net/Global Look Press
Malpaso Company, The/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
На съёмках фильма «Абсолютная власть», 1996 год
Beitia Archives/DIGITAL PRESS/Global Look Press
ASSOCIATED PRESS/ТАСС
2007 год
Rainer Jensen/dpa/Global Look Press
Джек Николсон, Клинт Иствуд и Барбара Стрейзанд. «Оскар», 1993 год
ASSOCIATED PRESS/ТАСС
2019 год
Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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