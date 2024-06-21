«Жалко Толстого»: кинокритик осудил желание Андреасяна снять «Войну и мир» Кинокритик Шнейдеров раскритиковал идею Андреасяна снять «Войну и мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Давид Шнейдеров

Кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с NEWS.ru раскритиковал режиссера Сарика Андреасяна за желание снять полнометражную кинокартину по роману-эпопее «Война и мир» Льва Толстого. Он отметил, что ему жалко создателя известного произведения. Критик также предположил, что у режиссера есть какая-то личная обида на писателей.

Я пытаюсь понять, что плохого Сарику Андреасяну сделали [Александр] Пушкин и Толстой. Может, у него какая-та личная вражда, может быть, они его обидели, что-то из детства. Ну зачем? Пушкина уже он пнул. Зачем теперь Толстого? Мне жалко Льва Николаевича Толстого. Хороший был дядька, — высказался Шнейдеров.

Кинокритик напомнил, что режиссер Сергей Урсуляк параллельно снимает сериал по произведению Толстого. По мнению Шнейдерова, еще один фильм по «Войне и миру» станет перебором.

А еще учитывая, что Урсуляк параллельно снимает сериал, тут вообще можно сойти с ума. Это перебор, — заключил эксперт.

Ранее телеканал «Россия» сообщил, что Урсуляк снимет многосерийный фильм «Война и мир». Производством грядущей ленты занимается кинокомпания «Москино». Тогда же о грядущих съемках экранизации романа Толстого объявил Андреасян. По его словам, это будет «большое кино».