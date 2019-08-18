https://static.news.ru/photo/34aa4562-c1b8-11e9-9131-fa163e074e61_660.jpg Фото: : Igor Russak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Автор серии романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, что завершение сериала «Игра престолов» стало для него настоящим избавлением, так как он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.

Я садился писать и, даже если у меня был хороший день, чувствовал себя ужасно, потому что думал, что должен закончить книгу, — сообщил Мартин в интервью Guardian .

Он также высказался по поводу финала «Игры престолов», которым были не очень довольны фанаты сериала. По словам Мартина, подобная реакция никак не отразится на его будущих книгах, потому что нельзя угодить всем.

Ранее News.ru писал, что популярный сериал «Игра престолов» был представлен в 32 номинациях американской телевизионной премии Emmy Awards 2019 года, что стало абсолютным рекордом. Предыдущий был установлен сериалом «Полиция Нью-Йорка», который в 1994 году получил 27 номинаций.