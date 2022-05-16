Заслуженная артистка РСФСР Нина Мазаева скончалась в Санкт-Петербурге

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В санкт-петербургском Доме ветеранов сцены имени М. Г. Савиной на 101-ом году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Мазаева, сообщила директор учреждения Наталья Чибирёва. Она широко известна российскому зрителю по фильмам «Небо Москвы» и «Вам и не снилось», пишут «Невские Новости».

Она слабенькая уже была, сильно сдала после 100-летия. Умерла у нас. У нас все мечтают умереть в своей постели, — отметила Чибирёва.

По её словам, актриса до конца своей жизни сохраняла ясность ума и участвовала в общественной жизни города. Например, она стала первой жительницей Санкт-Петербурга, сделавшей вакцину от коронавируса в таком возрасте. Мазаева сыграла во множестве театральных спектаклей, однако наибольшую известность ей принёс фильм «Небо Москвы», в котором рассказывается о том, как в 1941-ом году советские лётчики защищали воздушное пространство над столицей.

Ранее умерла бабушка Ивана Урганта, народная артистка РСФСР Нина Ургант. Ей было 92 года. Многим она запомнилась по роли в фильме «Белорусский вокзал», где исполнила песню «Нам нужна одна победа». В последнее время она страдала от прогрессирующей болезни Паркинсона.