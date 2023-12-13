«Запрещать такое кино мы не можем»: Депутат Бутина о «Слове пацана» Бутина заявила, что в России не могут законодательно запретить «Слово пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана»

В России не могут запрещать фильмы, пояснила NEWS.ru депутат Госдумы Мария Бутина, комментируя ситуацию вокруг сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Она отметила, что российское законодательство запрещает цензуру, а она сама как депутат будет стоять на стороне закона.

Запрещать такое кино мы не можем, поскольку в нашей стране законодательно запрещена цензура. И я как законодатель, как депутат Госдумы всегда буду стоять на стороне закона. А оценочные суждения будут выходить на второй план, — сказала она.

При этом она отметила, что предпочитает обсуждать положительные события и примеры, нежели ситуацию, которая сложилась вокруг сериала «Слово пацана». В пример она привела фильм «Вызов», впервые снятый в космосе российскими кинематографистами.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Наталья Орлова сообщила, что Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале. Это означает, что ленту Жоры Крыжовникова не запретят в России. По словам депутата, такую информацию от надзорного органа она получила в ответе на соответствующий запрос.

Запретить к показу картину требовал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. По мнению чиновника, в сериале романтизируется период в российской истории, связанный с появлением уличных подростковых группировок. Глава региона считает, что власти не имеют права допустить повторения событий прошлого.