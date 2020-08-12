Зак Снайдер показал, как работает над своей версией «Лиги справедливости»

https://static.news.ru/photo/92f6f802-dc80-11ea-ae61-fa163e074e61_660.jpg Зак Снайдер Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Зак Снайдер показал подписчикам, как работает над своей версией фильма «Лига справедливости». Выход картины намечен на 2021 год.

Снайдер опубликовал фотографию из студии Company 3, на которой занимается монтажом видеоряда. Он заявил, что в процессе ему помогает колорист Стефан Зонненфельд.

Кинематографист отметил, что готовится в конференции поклонников комиксов вселенной DC, так что речь действительно идёт о монтаже кадров из «Лиги справедливости».

Working with Stefan down at CO3 getting ready for DC FanDome. pic.twitter.com/smZ9q6hOzg — Zack Snyder (@ZackSnyder) August 11, 2020

В 2016 году Снайдер после окончания съёмок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье: его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.

Ранее Зак Снайдер опубликовал кадр из своей версии фильма «Лига справедливости», на котором показан один из злодеев — Степной Волк. Выпуском картины займётся стриминговый сервис HBO Max, писал NEWS.ru.