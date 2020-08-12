Зак Снайдер показал, как работает над своей версией «Лиги справедливости»

В 2016 году Снайдер после окончания съёмок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье: его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.
Ранее Зак Снайдер опубликовал кадр из своей версии фильма «Лига справедливости», на котором показан один из злодеев — Степной Волк. Выпуском картины займётся стриминговый сервис HBO Max, писал NEWS.ru.