Зак Снайдер показал Степного Волка из своей версии «Лиги справедливости»

https://static.news.ru/photo/61a1fc18-dae4-11ea-9834-fa163e074e61_660.jpg Зак Снайдер Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Зак Снайдер опубликовал кадр из своей версии фильма «Лига справедливости», на котором показан один из злодеев — Степной Волк. Выход картины намечен на 2021 год.

По сюжету Степной Волк напал на Землю и хотел превратить её в подобие своей родной планеты, чтобы заслужить расположение хозяина Дарксайда.

Работал над фильмом и решил вытащить этот кадр. Простите за низкое качество, но его точно стоит увидеть, — написал Снайдер.

В 2016 году Снайдер после окончания съёмок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье: его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.

После премьеры ленты в 2017 году зрители часто критиковали Степного Волка. Поклонники пожаловались, что его дизайн был слишком «мультяшным», а сам персонаж оказался недостаточно грозным.

Ранее Снайдер заявил, что режиссёрская версия «Лиги справедливости» будет идти почти четыре часа. Выпуском картины займётся стриминговый сервис HBO Max, писал NEWS.ru.