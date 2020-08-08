Зак Снайдер показал Степного Волка из своей версии «Лиги справедливости»

Американский режиссёр Зак Снайдер опубликовал кадр из своей версии фильма «Лига справедливости», на котором показан один из злодеев — Степной Волк. Выход картины намечен на 2021 год.
По сюжету Степной Волк напал на Землю и хотел превратить её в подобие своей родной планеты, чтобы заслужить расположение хозяина Дарксайда.
Работал над фильмом и решил вытащить этот кадр. Простите за низкое качество, но его точно стоит увидеть, — написал Снайдер.
В 2016 году Снайдер после окончания съёмок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье: его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.
После премьеры ленты в 2017 году зрители часто критиковали Степного Волка. Поклонники пожаловались, что его дизайн был слишком «мультяшным», а сам персонаж оказался недостаточно грозным.
Ранее Снайдер заявил, что режиссёрская версия «Лиги справедливости» будет идти почти четыре часа. Выпуском картины займётся стриминговый сервис HBO Max, писал NEWS.ru.
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