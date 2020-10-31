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Пьер Паоло Пазолини
Кино

Зачарованный бунтарь: странная красота фильмов Пьера Паоло Пазолини на фото

00:05, 02 ноября 2020
Фото: MGM

Пьер Паоло Пазолини был убит 2 ноября 1975 года в Остии близ Рима. Его фильмы — признанные шедевры киноискусства. Их невероятная энергетика сродни произведениям великих мастеров Возрождения. Пазолини умел видеть прекрасное в отвратительном и отвратительное в желанном. Трагическая гибель режиссёра парадоксальным образом ещё сильнее приблизила его историю к собственным идеалам — чувственной жизни в тисках враждебного окружения, доведя данную устремлённость до своего максимума — смерти от рук жестоких убийц, мстивших за его искусство.

Пьер Паоло Пазолини

AP Photo/Sartarelli/ТАСС

Анна Маньяни в фильме «Мама Рома»

Arco Film

Энрике Ирасоки (в центре) в фильме «Евангелие от Матфея»

Arco Film

Тото и Пьер Паоло Пазолини на съемочной площадке фильма «Птицы большие и малые»

Arco Film

Франки Читти в фильме «Царь Эдип»

Arco Film

Теренс Стамп в фильме «Теорема»

Aetos Produzioni Cinematografiche

Мария Каллас в фильме «Медея»

San Marco

Винченцо Амато в фильме «Декамерон»

Produzioni Europee Associate

Нинетто Даволи (справа) в фильме «Кентерберийские рассказы»

Les Productions Artistes Associés

«Цветок тысяча и одной ночи»

MGM

«Сало или 120 дней Содома»

Produzioni Europee Associate

Пьер Паоло Пазолини

MGM

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