Зачарованный бунтарь: странная красота фильмов Пьера Паоло Пазолини на фото

31 октября на 91-м году жизни скончался британский актёр и продюсер Шон Коннери. На протяжении нескольких десятилетий он снимался в кино, работал в театре и на телевидении.

За свою долгую кинокарьеру Шон Коннери снялся более чем в 90 фильмах, в том числе несколько раз исполнил роль агента MI6 Джеймса Бонда — персонажа романов Яна Флеминга. Дебют актёра...