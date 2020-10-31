Зачарованный бунтарь: странная красота фильмов Пьера Паоло Пазолини на фото

Пьер Паоло Пазолини был убит 2 ноября 1975 года в Остии близ Рима. Его фильмы — признанные шедевры киноискусства. Их невероятная энергетика сродни произведениям великих мастеров Возрождения. Пазолини умел видеть прекрасное в отвратительном и отвратительное в желанном. Трагическая гибель режиссёра парадоксальным образом ещё сильнее приблизила его историю к собственным идеалам — чувственной жизни в тисках враждебного окружения, доведя данную устремлённость до своего максимума — смерти от рук жестоких убийц, мстивших за его искусство.
Пьер Паоло Пазолини
AP Photo/Sartarelli/ТАСС
Анна Маньяни в фильме «Мама Рома»
Arco Film
Энрике Ирасоки (в центре) в фильме «Евангелие от Матфея»
Arco Film
Тото и Пьер Паоло Пазолини на съемочной площадке фильма «Птицы большие и малые»
Arco Film
Франки Читти в фильме «Царь Эдип»
Arco Film
Теренс Стамп в фильме «Теорема»
Aetos Produzioni Cinematografiche
Мария Каллас в фильме «Медея»
San Marco
Винченцо Амато в фильме «Декамерон»
Produzioni Europee Associate
Нинетто Даволи (справа) в фильме «Кентерберийские рассказы»
Les Productions Artistes Associés
«Цветок тысяча и одной ночи»
MGM
«Сало или 120 дней Содома»
Produzioni Europee Associate
Пьер Паоло Пазолини
MGM