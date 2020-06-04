WarnerMedia поможет с рекламой организаций по борьбе с расизмом

https://static.news.ru/photo/5eabe664-a70d-11ea-bd5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Avishek Das/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания WarnerMedia решила предоставить организациям по борьбе с расизмом свой рекламный инвентарь, то есть места на ресурсе, которые используются для раскрутки. Такое решение корпорация приняла на фоне протестов, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.

В заявлении WarnerMedia говорится, что компания жертвует средства партнёрским организациям и программам, которые занимаются вопросами социальной справедливости, однако проблема расизма по-прежнему остаётся острой, передаёт The Hollywood Reporter.

Ситуация учит нас тому, что деньги — лишь часть решения. Поэтому в дополнение финансовой помощи мы предоставим организациям доступ к нашим платформам, чтобы донести и распространить их послание, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, Компания Warner Bros. открыла бесплатный доступ к судебной драме «Просто помиловать». Таким образом корпорация решила поддержать протесты в США.