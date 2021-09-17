Warner Bros. показала смешные и неудачные дубли «Отряда самоубийц»

Компания Warner Bros. выпустила видеоролик с неудачными дублями фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». На кадрах заметно, что актёрам очень тяжело сдерживать смех из-за обилия смешных шуток и неудачных дублей. В одной из сцен Идрис Эльба (Бладспорт) случайно ударил коллегу Дэвида Дастмалчяна (Человек-в-горошек) в пах. Видеозапись доступна на официальном канале студии на YouTube.

Съёмочной группе тоже досталось: во время одной из сцен оператора случайно ударили открывающейся дверью автомобиля. Также актёру, который работал над захватом движений Короля Акул, пришлось нелегко, так как его костюм цеплялся за любые предметы во время съёмок.

Среди неудачных дублей оказалась сцена, где Марго Робби (Харли Квинн) «впала в ступор», когда ей пришлось на себе держать пару десятков настоящих попугаев.

Режиссёр Дени Вильнёв заявил, что фильмы про супергероев от Marvel сильно напоминают «конвейерную» продукцию. Сами картины не являются чем-то плохим, по его мнению, они все исполнены в одном формате. Он также отметил, что последняя кинолента «Дюна» стала для него «чем-то личным». Вильнёв добавил, что цена производства при этом не имеет значения, «хоть три миллиона, хоть триста».