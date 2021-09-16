16+

Рубрики

Медиа

Архив

Кино

Режиссёр «Дюны» обозвал фильмы Marvel «зомбирующими»

01:05, 17 сентября 2021
Режиссёр «Дюны» обозвал фильмы Marvel «зомбирующими» Фото: Gage Skidmore/wikimedia.org
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Режиссёр Дени Вильнёв заявил, что фильмы про супергероев от Marvel сильно напоминают «конвейерную» продукцию. Сами картины не являются чем-то плохим, по его мнению, они все исполнены в одном формате. Об этом сообщает Premiere.

По-моему, самим выражением «авторское кино» стали злоупотреблять. Если вы чувствуете за фильмом некую индивидуальность, то он уже становится произведением искусства, созданным по чьей-то воле. Если речь о фильмах Marvel, то дело в том, что все эти фильмы делаются по одному образцу, — поделился Вильнёв.

Он также отметил, что последняя кинолента «Дюна» стала для него «чем-то личным». Вильнёв добавил, что цена производства при этом не имеет значения, «хоть три миллиона, хоть триста».

Режиссёр считает, что проблема Marvel в том, что нам предлагают слишком много фильмов, копирующих друг друга, подобное кино зомбировало зрителей.

Ранее на 78-м Венецианском кинофестивале прошла премьера фильма Дени Вильнёва «Дюна». Критики в один голос заявили, что масштаб картины сравним с «Властелином колец». Новая киноадаптация книги Фрэнка Герберта вызвала восторг публики на кинофестивале. Многие отметили, что фильм стоит смотреть на большом экране. Только так можно оценить истинную красоту кино.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео