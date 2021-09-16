Режиссёр «Дюны» обозвал фильмы Marvel «зомбирующими»

Режиссёр Дени Вильнёв заявил, что фильмы про супергероев от Marvel сильно напоминают «конвейерную» продукцию. Сами картины не являются чем-то плохим, по его мнению, они все исполнены в одном формате. Об этом сообщает Premiere.

По-моему, самим выражением «авторское кино» стали злоупотреблять. Если вы чувствуете за фильмом некую индивидуальность, то он уже становится произведением искусства, созданным по чьей-то воле. Если речь о фильмах Marvel, то дело в том, что все эти фильмы делаются по одному образцу, — поделился Вильнёв.

Он также отметил, что последняя кинолента «Дюна» стала для него «чем-то личным». Вильнёв добавил, что цена производства при этом не имеет значения, «хоть три миллиона, хоть триста».

Режиссёр считает, что проблема Marvel в том, что нам предлагают слишком много фильмов, копирующих друг друга, подобное кино зомбировало зрителей.

Ранее на 78-м Венецианском кинофестивале прошла премьера фильма Дени Вильнёва «Дюна». Критики в один голос заявили, что масштаб картины сравним с «Властелином колец». Новая киноадаптация книги Фрэнка Герберта вызвала восторг публики на кинофестивале. Многие отметили, что фильм стоит смотреть на большом экране. Только так можно оценить истинную красоту кино.