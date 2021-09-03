Критики дали первую оценку фильму «Дюна» после премьеры

На 78-м Венецианском кинофестивале прошла премьера фильма Дени Вильнёва «Дюна». Критики в один голос заявили, что масштаб картины сравним с «Властелином колец». Об этом пишет ТАСС.
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Мы переживаем непростые времена, мы все согласны с тем, что сейчас безопасность превыше всего, но если зрителям будет комфортно, то я бы хотел, чтобы они увидели «Дюну» на большом экране, потому что именно для этого она создавалась. Мы старались сделать настолько иммерсивный фильм, насколько возможно, — поделился Вильнёв.
Режиссёр также отметил актуальность романа, который с годами становится более пророческим.
Ранее звукорежиссёр новой киноадаптации «Дюны» Тео Грин рассказал, как создавался саунд-дизайн нового фильма. Секретами он поделился в интервью Vanity Fair. Например, был использован звук настоящего стрелкового оружия.
Он также поделился интересными деталями общения с режиссёром картины Дени Вильнёвом. В ходе поиска нужных звуковых эффектов Вильнёв отвергал все предложения, тогда, по словам Грина, при работе со звуком синтезатор звукорежиссёра не справился с басами и начал щёлкать, именно этот звук и выбрал режиссёр для фильма.