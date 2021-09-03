Критики дали первую оценку фильму «Дюна» после премьеры

На 78-м Венецианском кинофестивале прошла премьера фильма Дени Вильнёва «Дюна». Критики в один голос заявили, что масштаб картины сравним с «Властелином колец». Об этом пишет ТАСС.

Новая киноадаптация книги Фрэнка Герберта вызвала восторг публики на кинофестивале. Многие отметили, что фильм стоит смотреть на большом экране. Только так можно оценить истинную красоту кино.

Мы переживаем непростые времена, мы все согласны с тем, что сейчас безопасность превыше всего, но если зрителям будет комфортно, то я бы хотел, чтобы они увидели «Дюну» на большом экране, потому что именно для этого она создавалась. Мы старались сделать настолько иммерсивный фильм, насколько возможно, — поделился Вильнёв.

Режиссёр также отметил актуальность романа, который с годами становится более пророческим.

Ранее звукорежиссёр новой киноадаптации «Дюны» Тео Грин рассказал, как создавался саунд-дизайн нового фильма. Секретами он поделился в интервью Vanity Fair. Например, был использован звук настоящего стрелкового оружия.

Он также поделился интересными деталями общения с режиссёром картины Дени Вильнёвом. В ходе поиска нужных звуковых эффектов Вильнёв отвергал все предложения, тогда, по словам Грина, при работе со звуком синтезатор звукорежиссёра не справился с басами и начал щёлкать, именно этот звук и выбрал режиссёр для фильма.