Warner Bros. может отложить премьеры «Чудо-женщины» и «Дюны»

Кинокомпания Warner Bros. рассматривает возможность отложить премьеры фильмов «Чудо-женщина: 1984» вселенной DC и «Дюна» Дени Вальнёва. Решение продюсеров связано с тем, что кинотеатры в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско по-прежнему закрыты.
Сиквел «Чудо-женщины» со 2 октября могут перенести на ноябрь или поздний декабрь. А «Дюна» с 18 декабря может сдвинуться на новую дату в 2021 году,
Кроме того, основные площадки Западного и Восточного побережья США возобновят работу не раньше октября, а студия намерена продлить прокат ленты «Довод» Кристофера Нолана, чтобы увеличить сборы. Такая ситуация может помешать «Чудо-женщине» и впоследствии картине Дени Вильнёва.
9 сентября компания Warner Bros.опубликовала трейлер «Дюны». По сюжету главному герою Полу Атрейдесу и его семье предстоит покинуть свою родную планету Каладан, чтобы взять под контроль управление опасной пустынной планетой Арракис, писал NEWS.ru.
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