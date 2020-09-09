Warner Bros. может отложить премьеры «Чудо-женщины» и «Дюны»

https://static.news.ru/photo/c397ff08-f33f-11ea-8c63-fa163e074e61_660.jpg Фото: warnerbros.com

Кинокомпания Warner Bros. рассматривает возможность отложить премьеры фильмов «Чудо-женщина: 1984» вселенной DC и «Дюна» Дени Вальнёва. Решение продюсеров связано с тем, что кинотеатры в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско по-прежнему закрыты.

Сиквел «Чудо-женщины» со 2 октября могут перенести на ноябрь или поздний декабрь. А «Дюна» с 18 декабря может сдвинуться на новую дату в 2021 году, сообщает Deadline.

Кроме того, основные площадки Западного и Восточного побережья США возобновят работу не раньше октября, а студия намерена продлить прокат ленты «Довод» Кристофера Нолана, чтобы увеличить сборы. Такая ситуация может помешать «Чудо-женщине» и впоследствии картине Дени Вильнёва.

9 сентября компания Warner Bros.опубликовала трейлер «Дюны». По сюжету главному герою Полу Атрейдесу и его семье предстоит покинуть свою родную планету Каладан, чтобы взять под контроль управление опасной пустынной планетой Арракис, писал NEWS.ru.