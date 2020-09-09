Вышел трейлер фильма «Дюна»

https://static.news.ru/photo/9e628270-f2b9-11ea-bf20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros.

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Дюна» канадского режиссёра Дени Вильнёва, известного по лентам «Бегущий по лезвию 2049» и «Прибытие». Картина стала экранизацией одноимённого произведения американского писателя Фрэнка Герберта.

Вместе с Тимоти Шаломе, исполнившим главную роль, в проекте приняли участие Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендая, Хавьер Бардем и Шэрон Дункан-Брюстер. Все восемь артистов показаны на двух обложках в образах персонажей из ленты.

По сюжету главному герою, Полу Атрейдесу, и его семье предстоит покинуть свою родную планету Каладан, чтобы взять под контроль управление опасной пустынной планетой Арракис. Ранее появился первый кадр из «Дюны», в котором был показан Шаломе в образе основного персонажа.

Ранее журнал Empire поместил на обложку актёрский состав фильма «Дюна», писал NEWS.ru.