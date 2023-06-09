Вышли «Трансформеры: Восхождение Звероботов»: кадры из нового фильма

Фото: Paramount Pictures

Кадр из фильма Трансформеры: Восхождение Звероботов

9 июня состоялась мировая премьера фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Эта картина стала седьмой частью киновселенной трансформеров. В России фильм начнут показывать с 15 июня в качестве предсеансового обслуживания, официальной премьеры не будет.

Как рассказали создатели фантастической ленты, главным героем станет персонаж Оптимус Прайм, которого озвучил Рон Перлман. События фильма будут развиваться в Нью-Йорке начала 1990-х годов. По сюжету, два археолога случайно вступят в конфликт с древней цивилизацией, породившей максималов, предаконов и террорконов. Режиссером седьмой части стал Стивен Кейпл-младший, ранее снимавший ситком «Повзрослевшие» и сиквел «Крид». В новой части «Трансформеров» снялись обладательница «Оскара» Мишель Йео, Пит Дэвидсон, Энтони Рамос и многие другие.

Зрители, которые успели посмотреть фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов», хвалят работу Кейпла-младшего на портале Rotten Tomatoes.

«В фильме есть цепляющая человеческая история, которая работает. Порой тут встречаются затянутые диалоги, но благодаря сценарию даже роботы показались мне более реальными персонажами, чем обычно», — пишет Оуэн Глейберман их издания Variety.

Однако некоторые пользователи раскритиковали сюжет картины, посчитав, что к финалу стало меньше динамики.

«К концу непрерывная беготня и драки становятся однообразными. Коллекция трансформеров неуязвима к атакам врага, а двое главных героев просто становятся бессмертными. Получается, что ставки слишком низки, чтобы вызвать сопереживание», — отмечает Мэсси Твинс.

Кадры из фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» — в фотогалерее NEWS.ru.