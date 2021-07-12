Вышел трейлер сериала об Александре Вертинском

В Сети появился трейлер сериала Авдотьи Смирновой «Вертинский». Фильм станет первым сериалом Первого канала с премьерой на онлайн-платформе.

Многосерийный фильм рассказывает о судьбе легендарного отечественного певца, поэта и композитора первой половины XX века Александра Вертинского. В съёмках картины приняли участие актёры Алексей Филимонов, Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Паулина Андреева, Виктория Исакова и другие.

Проект был готов к старту в 2014 году, но изменившаяся экономика заморозила его на несколько лет. Потом в наш проект вошли Роман Абрамович и Сергей Адоньев и всё вновь ожило. Теперь 8-серийный эпос сквозь страны и десятилетия в компании с умным, талантливым и парадоксальным человеком готов отправить вас в новое захватывающее киноприключение, — рассказал генеральный директор Первого канала и продюсер проекта Константин Эрнст.

Он также отметил, что у сериала две версии. Одна - с ограничением 18+ на онлайн-платформе, вторая с ограничением 12+ выйдет в эфире Первого канала. Масштабный кинопроект стартует 13 сентября.

Как отмечается, сериал стал одним из самых масштабных проектов десятилетия. Съёмки проекта проходили в трёх странах — России, Турции и Венгрии, были задействовано 340 объектов и декораций, 260 персонажей и 8000 человек массовки, для которых специально были сшиты костюмы той эпохи.

Ранее сообщалось, что съёмочная группа сериала для Netflix «портит» историческое здание в Обнинске. Речь идёт о команде проекта «Анна К.» по мотивам романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Были сняты старинные рамы, оштукатурены двери, вскрыт паркет, а также покрашен фасад.