Вышел трейлер «Пяти корешей» Спайка Ли

Фото: Netflix/youtube.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал анонс второго сезона сериала «Академия Амбрелла». Новые серии выйдут 31 июля.

На YouTube-канале онлайн-кинотеатра вышел ролик со всем актёрским составом. На видео актёры танцуют под песню I Think We're Alone Now певицы Тиффани, находясь у себя дома в изоляции из-за пандемии...