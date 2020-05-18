Вышел трейлер «Пяти корешей» Спайка Ли

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Пять корешей» американского режиссёра Спайка Ли. Премьера состоится 12 июня.
Картина расскажет о ветеранах вьетнамской войны, которые вернулись в джунгли, чтобы отыскать тело похороненного командира и найти спрятанные сокровища. Во время поездки они вспоминают события боевых действий и заново переживают ужасы войны. Ролик
Главные роли в картине исполнили Делрой Линдо, Кларк Питерс, Джонатан Мэйджерс, Исайя Уитлок-мл. и Норм Льюис. Также в проекте приняли участие Чедвик Боузман, Джанкарло Эспозито, Жан Рено и Пол Уолтер Хаузер.
О выходе фильма Спайк Ли сообщил в Instagram 7 мая, писал NEWS.ru.
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