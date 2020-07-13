Вышел трейлер нового сезона сериал «Люцифер»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала нового сезона сериала «Люцифер». Проект основан на одноимённой серии комиксов Нила Геймана и Сэма Кейта.
По сюжету, часть главных героев окажутся в прошлом. На чёрно-белых фотографиях показано, что произошло, когда Люцифер (Том Эллис) побывал в Лос-Анджелесе в 1940-х годах. Зрителям намекают на то, что в новых сериях будет больше раскрыто о прошлом Мэйз (Лесли-Энн Брандт).
Проект рассказывает о дьяволе в отставке, который помогает детективу расследовать преступления. Судя по ролику, в новых сериях появится его брат-близнец.
Премьера первой половины шоу запланирована на 21 августа. Когда выйдет вторая — пока неизвестно. Полностью сезон будет состоять из 16-ти эпизодов.
Ранее издание Entertainment Weekly опубликовало кадры из будущей серии «Люцифер». Читателям показали кадры из четвёртого эпизода пятого сезона. Серия получила название It Never Ends Well for the Chicken, писал NEWS.ru.
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