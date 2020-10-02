Вышел трейлер нового фильма создателя «Назад в будущее»

https://static.news.ru/photo/932cccd8-04c2-11eb-a0ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Pictures/youtube.com

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Ведьмы» американского режиссёра Роберта Земекиса, известного как создатель трилогии «Назад в будущее». Картина основана на одноимённой сказке британского писателя Роальда Даля.

Произведение рассказывает о мальчике, живущем в фантастическом мире, который населён ведьмами, и умеет их отличать от простых людей.

Роли в проекте исполнили Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер, Стэнли Туччи, Крис Рок и Коди-Лей Истик. Среди продюсеров числятся Альфонсо Куарон и Гильермо дель Торо.

В мае Роберт Земекис принял участие в онлайн-встрече с артистами трилогии «Назад в будущее». Вместе со сценаристом Бобом Гейлом он рассказал, как им пришлось сражаться с компанией Universal за название ленты, и разыграли с актёрами несколько сцен из картины, писал NEWS.ru.