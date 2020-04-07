Вышел трейлер боевика Extraction с Крисом Хемсвортом

https://static.news.ru/photo/c25b7b78-78c0-11ea-a227-fa163e074e61_660.jpg Крис Хемсворт Фото: Mario Santoro/AdMedia/Global Look Press

Компания Peeas Studios опубликовала трейлер фильма Extraction, главную роль в котором сыграл Крис Хемсворт.

Картина выйдет 24 апреля на стриминговом сервисе Netflix. Режиссёром выступил Сэм Харгрейв, известный как постановщик трюков к ленте «Первый мститель: Противостояние». Ролик доступен на YouTube-канале Peeas Studios.

Тайлер Рэйк — бесстрашный наёмник на чёрном рынке, который приступает к смертельной миссии после того, как его завербуют, чтобы спасти похищенного сына криминального авторитета международного масштаба, — говорится в описании к видео.

Как писал NEWS.ru, появился трейлер фильма «Джентльмены» британского режиссёра Гая Ричи в озвучке Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин. Как указано в описании, картину в «правильном» переводе можно будет посмотреть с 7 апреля.