Вышел трейлер боевика Extraction с Крисом Хемсвортом

Компания Peeas Studios опубликовала трейлер фильма Extraction, главную роль в котором сыграл Крис Хемсворт.
Картина выйдет 24 апреля на стриминговом сервисе Netflix. Режиссёром выступил Сэм Харгрейв, известный как постановщик трюков к ленте «Первый мститель: Противостояние». Ролик
Тайлер Рэйк — бесстрашный наёмник на чёрном рынке, который приступает к смертельной миссии после того, как его завербуют, чтобы спасти похищенного сына криминального авторитета международного масштаба, — говорится в описании к видео.
Как писал NEWS.ru, появился трейлер фильма «Джентльмены» британского режиссёра Гая Ричи в озвучке Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин. Как указано в описании, картину в «правильном» переводе можно будет посмотреть с 7 апреля.
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