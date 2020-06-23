Вышел тизер сериала по фильму «Текст»

Стриминговый сервис Start опубликовал тизер сериала по фильму «Текст» российского режиссёра Клима Шипенко. Проект получил название «Текст. Реальность».
В шоу будет подробнее рассказана история героев артистов Ивана Янковского и Кристины Асмус. Также будут раскрыты сюжетные линии, которые не вошли в фильм из-за хронометража.
В сериал вошли пять эпизодов, которые будут загружены на онлайн-платформе разом. Премьера состоится 3 июля.
Как писал NEWS.ru, кинокомпания Central Partnership опубликовала тизер фильма «Мы», созданного по одноимённой книге русского писателя Евгения Замятина. Режиссёром выступил Гамлет Дульян.
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