Вышел тизер сериала по фильму «Текст»

https://static.news.ru/photo/f5eb7006-b560-11ea-94e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Проект «Текст. Реальность»/youtube.com/channel/UCRgbyMytcwJwT86rlbBHFzQ

Стриминговый сервис Start опубликовал тизер сериала по фильму «Текст» российского режиссёра Клима Шипенко. Проект получил название «Текст. Реальность».

В шоу будет подробнее рассказана история героев артистов Ивана Янковского и Кристины Асмус. Также будут раскрыты сюжетные линии, которые не вошли в фильм из-за хронометража.

В сериал вошли пять эпизодов, которые будут загружены на онлайн-платформе разом. Премьера состоится 3 июля.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Central Partnership опубликовала тизер фильма «Мы», созданного по одноимённой книге русского писателя Евгения Замятина. Режиссёром выступил Гамлет Дульян.