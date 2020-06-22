Вышел сериал, рассказывающий о войне в формате сториз

Благотворительный фонд «Старость в радость» снял и выпустил проект из серии коротких роликов, каждый из которых основан на воспоминаниях людей, переживших войну. Сериал получил название «Исчезающие истории».
Режиссёрами выступили Олег Агейчев и Александр Горновский. Премьера первой серии состоялась 22 июня, в Instagram фонда «Старость в радость».
Галина Михайловна Макеева прошла всю войну, а теперь живёт в Тверском геронтологическом центре. Галина закончила семь классов, когда началась Великая Отечественная война. Сначала она рыла окопы, — говорится в описании первого эпизода.
Роли в экранизации историй исполнили Евгений Ткачук, Эльдар Калимулин, Соня Присс, Яна Есипович и Серафима Огарёва.
Как писал NEWS.ru, издание Life.ru запустило серию документальных фильмов «Охотники за эпидемиями». Проект рассказывает о выдающихся отечественных учёных, разработавших лекарства и способы лечения смертоносных вирусов в разные периоды истории человечества.
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