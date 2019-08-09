https://static.news.ru/photo/bfe0ea22-bc4b-11e9-9054-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Миллион мелких осколков»/Entertainment One UK

Трейлер экранизации мемуаров писателя Джеймса Фрея «Миллион мелких осколков» появился в Сети.

Режиссёром картины стал автор «Пятидесяти оттенков серого» Сэм Тэйлор-Джонсон. Выход в российский прокат намечен на 5 декабря.

Главные роли сыграли Райан Херст, Чарли Ханнэм и Аарон Тейлор-Джонсон.

Сюжет фильма рассказывает о жизни молодого писателя Джеймса, который употребляет наркотики. Он внезапно просыпается на борту самолёта и не помнит ничего из предыдущих событий. Вскоре выясняется, что он против воли направлен в строгий реабилитационный центр, где лечат алкоголиков и наркоманов.

Между тем депутат Госдумы Наталья Поклонская 11 августа высказала пожелание, чтобы в киноиндустрии появился лимит на жестокость, насилие и разврат.