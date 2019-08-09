https://static.news.ru/photo/d3daf9a4-bc10-11e9-a148-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала пожелание, чтобы в киноиндустрии появился лимит на жестокость, насилие и разврат.

Огромное желание, чтобы в киноиндустрии ввели лимит на жестокость, разврат и насилие. Никакой цензуры, а просто разумный лимит, — цитирует URA.RU Поклонскую.

Без ограничений она предложила показывать только фильмы, где торжествуют добро, любовь и справедливость.

Как писал News.ru, Наталья Поклонская предложила выпускать красивые передачи про Россию и сделать её «модной» для путешествий. По её мнению, это нужно, чтобы сюда всем хотелось приехать. А российские дети должны знать, что здесь «модно, классно, круто находиться».