Вышел новый трейлер «Трансформеры: Война за Кибертрон Трилогия: Осада»

https://static.news.ru/photo/beb6e850-c068-11ea-8256-fa163e074e61_660.jpg Фото: NETFLIX

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон Трилогия: Осада». Премьера намечена на 30 июля 2020 года.

Проект создан в стиле аниме, и будет состоять из шести эпизодов длиной 22 минуты. Первый сезон озаглавлен Chapter 1: Siege, второй получил название Chapter 2: Earthrise.

Проследите за ранее не рассказанными историями противостояния автоботов и десептиконов, когда Оптимус Прайм и Мегатрон ведут своих боевых товарищей к борьбе за своё будущее. Эта война заканчивается сейчас, — говорится в описании ролика.

Действие первой главы разворачивается в самом конце Гражданской войны на Кибертроне между Автоботами и Десептиконами. Предводитель последних Мегатрон пытается заполучить могущественный артефакт Allspark, превращающий любую технику в трансформеров. Ему противостоит лидер Автоботов Оптимус Прайм, который слишком хорошо понимает, чем это может закончиться для их родной планеты.

Как писал NEWS.ru, британская студия Aardman Animation планирует снять продолжение мультфильма «Побега из курятника». Продюсеры заключили контракт со стриминговым сервисом Netflix, который выпустит картину.