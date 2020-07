Вышел новый трейлер боевика «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон

Фото: NetFlix

Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры из будущей серии «Люцифер». Выпуском проекта занимается стриминговый сервис Netflix.

Читателям показали кадры из четвёртого эпизода пятого сезона. Серия получила название It Never Ends Well for the Chicken. По сюжету, часть главных героев окажутся в прошлом. На черно-белых фотографиях показано,...