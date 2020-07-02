Вышел новый трейлер боевика «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон

https://static.news.ru/photo/305a01c6-bc73-11ea-bf5d-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Бессмертная гвардия» Фото: NetFlix

В Сети появился новый трейлер фильма «Бессмертная гвардия» с актрисой Шарлиз Терон в главной роли. Премьера состоится 10 июля на стриминговом сервисе Netflix.

Лента снята по одноимённому комиксу Грега Руки и Леонардо Фернандеза. Терон исполнила роль бессмертной воительницы, которая вместе с соратниками даёт отпор объявившей на них охоту организации.

В фильме также сыграли Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс, Марван Кензари и Кики Лэйн. Режиссёром выступила Джина Принс-Байтвуд, известная по работе над картиной «Тайная жизнь пчёл».

Ранее издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из «Старой гвардии», писал NEWS.ru.