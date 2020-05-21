Вышел трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Старая гвардия» с актрисой Шарлиз Терон в главной роли. Премьера намечена на 10 июля.
Лента снята по одноимённому комиксу Грега Руки и Леонардо Фернандеза. Терон исполнила роль бессмертной воительницы, которая вместе с соратниками даёт отпор объявившей на них охоту организации.
В фильме также сыграли Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс, Марван Кензари и Кики Лэйн. Режиссёром выступила Джина Принс-Байтвуд, известная по работе над картиной «Тайная жизнь пчёл».
Ранее издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из «Старой гвардии», писал NEWS.ru.
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