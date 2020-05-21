Вышел трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

https://static.news.ru/photo/e5eec174-9b68-11ea-a7ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: netflix/youtube.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Старая гвардия» с актрисой Шарлиз Терон в главной роли. Премьера намечена на 10 июля.

Лента снята по одноимённому комиксу Грега Руки и Леонардо Фернандеза. Терон исполнила роль бессмертной воительницы, которая вместе с соратниками даёт отпор объявившей на них охоту организации.

В фильме также сыграли Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс, Марван Кензари и Кики Лэйн. Режиссёром выступила Джина Принс-Байтвуд, известная по работе над картиной «Тайная жизнь пчёл».

Ранее издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из «Старой гвардии», писал NEWS.ru.