Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

https://static.news.ru/photo/cd644b46-9074-11ea-8885-fa163e074e61_660.jpg Фото: vanityfair.com

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из фильм «Старая гвардия» с актрисой Шарлиз Терон в главной роли. Выпуском картины занимается стриминговый сервис Netflix.

Лента снята по одноимённому комиксу Грега Руки и Леонардо Фернандеза. Терон исполнила роль бессмертной воительницы, которая вместе с соратниками даёт отпор объявившей на них охоту организации.

В фильме также сыграли Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс, Марван Кензари и Кики Лэйн. Режиссёром выступила Джина Принс-Байтвуд, известная по работе над картиной «Тайная жизнь пчёл».

Ранее издание Vanity Fair опубликовало новые кадры из фильма «Дюны» канадского режиссёра Дени Вильнёва, известного по фильмам «Бегущий по лезвию — 2049» и «Прибытие». Картина является экранизацией одноимённого произведения американского писателя Фрэнка Герберта.