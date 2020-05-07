Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из фильм «Старая гвардия» с актрисой Шарлиз Терон в главной роли. Выпуском картины занимается стриминговый сервис Netflix.
Лента снята по одноимённому комиксу Грега Руки и Леонардо Фернандеза. Терон
В фильме также сыграли Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс, Марван Кензари и Кики Лэйн. Режиссёром выступила Джина Принс-Байтвуд, известная по работе над картиной «Тайная жизнь пчёл».
Ранее издание Vanity Fair опубликовало новые кадры из фильма «Дюны» канадского режиссёра Дени Вильнёва, известного по фильмам «Бегущий по лезвию — 2049» и «Прибытие». Картина является экранизацией одноимённого произведения американского писателя Фрэнка Герберта.
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