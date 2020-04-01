https://static.news.ru/photo/a81801d4-7409-11ea-ae82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mr Sunday Movies/YouTube

Автор YouTube-канала Mr. Sunday Movies снял и опубликовал мультфильм по не запущенному в производство сценарию девятого эпизода ленты «Звёздные войны». Текст написал Колин Треворроу до того, как его уволили с поста главы проекта.

Мультипликатор создал картину, основываясь на концепт-артах и доступных фрагментах сценария. В ролике, опубликованном на You Tube, он в общих чертах описал сюжет картины Треворроу, который должен был получить название «Дуэль судеб».

Частично действие «Дуэли судеб» разворачивалось на столичной планете Корусант, где состоялась главная битва между силами Сопротивления и Первого Ордена. В отличие от «Скайуокер. Восход», в этом варианте Рей использовала световой меч с двумя клинками, который напоминал её родной посох. Кайло Рен хотел уничтожить наследие ситхов и джедаев и сражался с видением Дарта Вейдера.

Как пи сал NEWS.ru, компания Disney опубликовала первые десять минут документального фильма о съёмках картины «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Полная версия войдёт в blu-ray и DVD-издание девятой части киносаги.