Вышел короткометражный фильм по сериалу «Пацаны»

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Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал короткометражный фильм «Бутчер», рассказывающий об одном из главных героев Билли Бутчере. Второй сезон проекта вышел 4 сентября.

Картина будет собрана из сцен, изначально подготовленных для второго эпизода второго сезона сериала шоу. Создатели не стали добавлять их в основной хронометраж, так как, по их мнению, это нарушило бы темп повествования.

Wondering what Butcher's been up to? Check out "BUTCHER: A Short Film" while you wait for tomorrow's new episode pic.twitter.com/gays9sWf3b — The Boys (@TheBoysTV) September 10, 2020

Саму короткометражку решили выпустить, потому что история Бутчера важна для понимания истории. Фильм рассказывает, чем занимался Билли Бутчер в течение нескольких недель, которые проходили между финалом первого сезона и указанным эпизодом второго сезона.

Шоу «Пацаны» рассказывает о мире, где люди со сверхспособностями стали мировыми знаменитостями и принадлежат влиятельной корпорации Vought International, которая поручает им различные миссии.

Ранее Amazon Prime Video продлил «Пацанов» на третий сезон, писал NEWS.ru.