Создатели «Пацанов» снимут отдельную короткометражку о Билли Бутчере

https://static.news.ru/photo/39896a06-c101-11ea-82e4-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Пацаны» Фото: Sony Pictures Television

Авторы сериала «Пацаны» готовят к выпуску короткометражный фильм «Бутчер», который расскажет об одном из главных героев Билли Бутчере. Шоу выходит на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Картина будет собрана из сцен, изначально подготовленных для второго эпизода второго сезона сериала, сообщает Collider. Создатели не стали добавлять их в основной хронометраж, так как,по их мнению, это нарушило бы темп повествования.

Саму короткометражку решили выпустить, потому что история Бутчера важна для понимания истории. Фильм расскажет, чем занимался Билли Бутчер в течение нескольких недель, которые проходили между финалом первого сезона и указанным эпизодом второго сезона, который выйдет в сентябре.

Шоу «Пацаны» рассказывает о мире, где люди со сверхспособностями стали мировыми знаменитостями и принадлежат влиятельной корпорации Vought International, которая поручает им различные миссии.

Как писал NEWS.ru, появился трейлер комедийного сериала Die Hart с Джоном Траволтой и Кевином Хартом в главных ролях. Премьера шоу состоится на стриминоговом сервисе Quilbi 20 июля.