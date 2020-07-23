Компания Amazon продлила сериал «Пацаны» на третий сезон

https://static.news.ru/photo/16c74670-cd89-11ea-943f-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Пацаны» Фото: Amazon Studios

Сериал «Пацаны» продлили на третий сезон. Шоу выходит на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

О том, что хрителей ждут новые серии сообщил один из продюсеров Сет Роген на онлайн-панели фестиваля Comic-Con. Во время видеочата создатели проекта также рассказали, что у второго сезона появится дополнительное шоу, ведущим которого выступит Аиша Тайлер.

Кроме того, команда представила новый отрывок второго сезона, в котором главные герои преследуют противника, уходящего от них верхом на ките.

Сериал повествует о жизни супергероев в мире, где их деятельность контролируется корпорацией Vought International. Главным её активом является группа «Семёрка». Её возглавляет Хоумлендер, роль которого исполнил Энтони Старр. Этот герой представляет из себя свихнувшуюся пародию на Супермена.

Противниками вышедших за грани дозволенного супергероев являются вигиланты под начальством Уильяма Бутчера, роль которого исполнил Карл Урбан. Они выступают за ужесточение надзора за деятельностью металюдей и не боятся идти на крайние меры.

Ранее Amazon опубликовал трейлер второго сезона, премьера которого запланирована на 4 сентября 2020 года, писал NEWS.ru.