Кино

Вышел клип из комедии о Евровидении с Уиллом Ферреллом

11:31, 18 мая 2020 10
Фото: Netflix UK & Ireland/YouTube

Стриминговый сервис Netflix опубликовал клип из комедийного фильма Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, рассказывающий об участниках международного песенного конкурса «Евровидение».

Ролик представляет собой музыкальное видео вымышленных исполнителей из Исландии Ларса Эрикссона и Сигрит Эриксдоттир, роли которых исполнили Уилл Феррелл и Рейчел Макадамс. Артисты исполняют песню под названием Volcano Man («Человек-вулкан»).

В картине также снялись американская актриса Деми Ловато и британские актёры Пирс Броснан и Дэн Стивенс. Премьера намечена на 24 июня.

Как писал NEWS.ru, сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Сквозь снег» Джоша Фридмана, известного по работе над фильмами «Война миров» и «Терминатор: Тёмные судьбы». Главную роль в проекте сыграла Дженнифер Коннелли.

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