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Компания Google представила рейтинг самых популярных трейлеров к картинам, получившим номинации кинопремии «Оскар». На первое место попал промо-ролик к «Джокеру» американского режиссёра Тодда Филлипса.

В пресс-службе корпорации рассказали, что список был составлен на основе количества просмотров видео на хостинге YouTube по всему миру, сообщает РИА Новости. Вторым по популярности стал трейлер фильма «Однажды в......