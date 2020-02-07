Временно исполняющим обязанности генерального директора киностудии «Ленфильм» после увольнения Эдуарда Пичугина стала совладелец и генеральный продюсер петербургской компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко. Пичугин официально покинул свой пост 7 февраля.
О назначении Юрченко сообщили в пресс-службе Федерального агентства по управлению государственным имуществом,
Полномочия Пичугина прекращены, врио гендира — Юрченко, — говорится в сообщении.
О том, что продюсер стала кандидатом на должность, стало известно 16 января. Инесса Юрченко занимается производством фильмов и сериалов для федеральных каналов, в первую очередь для НТВ, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен