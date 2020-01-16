Киностудию «Ленфильм» в связи с увольнением Эдуарда Пичугина может возглавить совладелец и генеральный продюсер петербургской компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко.
Организация Юрченко занимается производством фильмов и сериалов для федеральных каналов, в первую очередь для НТВ,
Среди самых известных проектов «Триикс медиа» — «Ленинград-46», «Литейный, 4», «Дознаватель», «Розыскник» и «Ржев».
Юрченко имеет юридическое и экономическое образование, с конца 1990-х занималась юридическим сопровождением договоров на кинорынке. В 2006 году вместе с Сергеем Щегловым свою киностудию.
В настоящий момент она отказалась от комментариев по поводу возможного получения новой должности.
О том, что у «Ленфильма» сменится руководитель, стало известно в конце декабря 2019 года, писал NEWS.ru.
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