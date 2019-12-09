https://static.news.ru/photo/5966f20c-19c8-11ea-b20e-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Воздушный шарик» Фото: Factory Gate Films

Драма «Воздушный шарик» китайского режиссёра Пема Цедена названа лучшим фильмом на втором Международном кинофестивале острова Хайнань. Решение жюри председательством французской актрисы Изабель Юппер было оглашено на торжественной церемонии закрытия киносмотра.

«Воздушный шарик» получил главный приз — позолоченную статуэтку в форме кокосовой пальмы, передаёт ТАСС.

Лучшей актрисой признана Сонам Ванмо за роль в фильме «Воздушный шарик». А лучших актёров двое — Сами Буажила, сыгравший в фильме «Сын» тунисского режиссёра Мехди Барсауи, и Рюхэй Мацуда за роль в фильме «В тени» японца Отомо Кэиси.

Также вручены призы за лучший короткометражный, документальный и детский фильмы, награда за наиболее интересный сценарий, была оценена работа технических специалистов кинолент.

Второй Международный кинофестиваль острова Хайнань проходил с 1 по 8 декабря в городе Санья.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Нью-Йорке открылся второй кинофестиваль «Неделя российского кино». В течение недели зрители могут увидеть 18 кинокартин российских авторов.