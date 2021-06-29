Власти выделят 500 млн рублей на продвижение российского кино за рубежом

Правительство РФ намерено выделить 500 млн рублей российским киностудиям и IT-компаниям на международное продвижение. На субсидии сейчас претендуют 11 участников, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский экспортный центр.

Издание отмечает , что 360 млн рублей планируют направить на поддержку почти двух десятков фильмов. Более 90 млн рублей могут достаться двум сериалам и 25 мультипликационным фильмам. Средства выделяются на поддержку и кинокомпаний, и IT-компаний, но последние почти не пользуются данным предложением.

Среди претендентов на гранты называются сериал «Перевал Дятлова» и вторая часть мультфильма «Ганзель, Гретель и агентство магии».

Дотации станут безвозмездными, но их получение потребует соблюдения некоторых условий, в частности экспортная выручка компании-претендента за предшествующий год должна быть не менее 7 млн рублей.

Ранее стало известно, что создатели анимационного проекта «Маша и Медведь» подтвердили своё намерение создать полнометражный мультфильм к 2025 году. Помимо этого, они работают над четырьмя мини-фильмами по мотивам оригинального мультсериала.