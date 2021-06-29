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Власти выделят 500 млн рублей на продвижение российского кино за рубежом

01:49, 29 июня 2021
Фото: Kuncoro Widyo Rumpoko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство РФ намерено выделить 500 млн рублей российским киностудиям и IT-компаниям на международное продвижение. На субсидии сейчас претендуют 11 участников, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский экспортный центр.

Издание отмечает, что 360 млн рублей планируют направить на поддержку почти двух десятков фильмов. Более 90 млн рублей могут достаться двум сериалам и 25 мультипликационным фильмам. Средства выделяются на поддержку и кинокомпаний, и IT-компаний, но последние почти не пользуются данным предложением.

Среди претендентов на гранты называются сериал «Перевал Дятлова» и вторая часть мультфильма «Ганзель, Гретель и агентство магии».

Дотации станут безвозмездными, но их получение потребует соблюдения некоторых условий, в частности экспортная выручка компании-претендента за предшествующий год должна быть не менее 7 млн рублей.

Ранее стало известно, что создатели анимационного проекта «Маша и Медведь» подтвердили своё намерение создать полнометражный мультфильм к 2025 году. Помимо этого, они работают над четырьмя мини-фильмами по мотивам оригинального мультсериала.

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