В Сети появился первый тизер спин-оффа «Игры Престолов»

HBO Max представил первый официальный тизер «Дома драконов» — спин-оффа популярного сериала «Игра Престолов». Ролик уже появился в Сети, на YouTube-канале стриминга. В основу нового шоу легла книга Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», а сам сериал описывает события за 200 лет до «Игры престолов».

Шоураннерами выступают Райан Кондал (написал сценарий вместе с Джорджом Мартином) и Мигель Сапочник (снимет пилотную серию). В центре сюжета гражданская война между членами дома Таргариенов. Всего ожидается 10 эпизодов. Премьеру запланировали на 2022 год.

Сериал «Игра престолов» транслировался в 2011–2019 годах. Вышло восемь сезонов, или 73 эпизода.

До этого стало известно, что британский актёр Грэм Мактавиш, известный ролью гнома Двалина в трилогии Питера Джексона «Хоббит», снимается в «Доме дракона». По оценкам звезды, масштаб новой ленты впечатляет, в ней «очень много драконов».

Ранее сообщалось, что звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа раскрыл, зачем его персонаж кхал Дрого изнасиловал героиню Эмилии Кларк — Дейнерис Таргариен. Артист отметил, что жестокая сцена понадобилась для раскрытия характера вождя, показать его неким Чингисханом.