Звезда «Игры престолов» раскрыл, зачем Дрого изнасиловал Дейнерис

Американский актёр и звезда фэнтези-саги «Игра престолов» — Джейсон Момоа — раскрыл в интервью журналу The New York Times Magazine, зачем его персонаж кхал Дрого изнасиловал героиню Эмилии Кларк — Дейнерис Таргариен. Артист отметил, что жестокая сцена понадобилась для раскрытия характера вождя, показать его неким Чингисханом.

Собеседник подчеркнул , что ему не нравятся подобные вопросы, так как у него и коллег нет выбора, что и кого играть. Решение принимают продюсеры, сценаристы и режиссёры, а актёр не могут влиять на процесс.

Накануне датский артист Николай Костер-Вальдау, исполнивший в «Игре престолов» роль Джейме Ланнистера, назвал унизительной работу Кларк. Он подчеркнул, что первый сезон шоу стал для неё «очень тяжёлым и унизительным» из-за ужасных испытаний её героини. Сериал «Игра престолов» транслировался в 2011–2019 годах. Вышло восемь сезонов, или 73 эпизода.

Ранее сообщалось, что британский актёр Грэм Мактавиш, известный ролью гнома Двалина в трилогии Питера Джексона «Хоббит», снимается в приквеле фэнтези-саги «Игра престолов» — сериале «Дом дракона». По оценкам звезды, масштаб новой ленты впечатляет, в ней «очень много драконов». «Дом дракона» основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Действие в произведении разворачивается за 300 лет до событий из «Игры престолов». Съёмки начались в апреле 2021 года. Премьеру запланировали на 2022-й.