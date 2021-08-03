Звезда «Игры престолов» раскрыл, зачем Дрого изнасиловал Дейнерис

Американский актёр и звезда фэнтези-саги «Игра престолов» — Джейсон Момоа — раскрыл в интервью журналу The New York Times Magazine, зачем его персонаж кхал Дрого изнасиловал героиню Эмилии Кларк — Дейнерис Таргариен. Артист отметил, что жестокая сцена понадобилась для раскрытия характера вождя, показать его неким Чингисханом.
Собеседник
Накануне датский артист Николай Костер-Вальдау, исполнивший в «Игре престолов» роль Джейме Ланнистера,
Ранее сообщалось, что британский актёр Грэм Мактавиш, известный ролью гнома Двалина в трилогии Питера Джексона «Хоббит», снимается в приквеле фэнтези-саги «Игра престолов» — сериале «Дом дракона». По оценкам звезды, масштаб новой ленты впечатляет, в ней «очень много драконов». «Дом дракона» основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Действие в произведении разворачивается за 300 лет до событий из «Игры престолов». Съёмки начались в апреле 2021 года. Премьеру запланировали на 2022-й.