https://static.news.ru/photo/d61e0f00-4444-11ea-af79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stargate Studios/Lucasfilm

В Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars: Underworld, съёмки которого проходили во второй половине 2000-х годов, но в итоге были отменены.

Как отмечает Polygon, кадры появились на канале студии, которая создавала для проекта эффекты, ещё несколько лет назад, но сейчас их решили опубликовать заново.

В первой части видео показана столица Галактической Империи — планета Корусант, на которой неизвестный персонаж в маске получает на улице схемы корабля класса «Звёздный разрушитель» и отправляется в магазин оружия, после чего он ввязывается в перестрелку со штурмовиками.

Во второй части ролика показан процесс съёмок в павильоне.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр и создатель вселенной «Звёздных войн» Джордж Лукас встретился с персонажем Малышом Йодой. На опубликованной фотографии он держит куклу на руках, как настоящего малыша.