В Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars: Underworld, съёмки которого проходили во второй половине 2000-х годов, но в итоге были отменены.
Как
В первой части видео показана столица Галактической Империи — планета Корусант, на которой неизвестный персонаж в маске получает на улице схемы корабля класса «Звёздный разрушитель» и отправляется в магазин оружия, после чего он ввязывается в перестрелку со штурмовиками.
Во второй части ролика показан процесс съёмок в павильоне.
Как писал NEWS.ru, американский режиссёр и создатель вселенной «Звёздных войн» Джордж Лукас встретился с персонажем Малышом Йодой. На опубликованной фотографии он держит куклу на руках, как настоящего малыша.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен