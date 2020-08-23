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В Сети нашли канадскую копию сериала «Бруклин 9-9»

12:16, 24 августа 2020
Фото: Vidéotron

Телеканал Vidéotron опубликовал трейлер канадского сериала Escouade 99 («Отряд 99»), который полностью копирует американский аналог «Бруклин 9-9». Действие нового проекта просто перенесли в Квебек, и все персонажи говорят по-французски.

Шоу рассказывает о полицейском участке, в котором появляется новый капитан. Он пытается привести в форму разношёрстную команду местных детективов.

Звезда «Бруклин 9-9» Мелисса Фумеро отметила, что в оригинале двух персонажей, Розу и Эми, играют артистки латиноамериканского происхождения, но в «Отряде 99» эти роли достались белым актрисам. Она подчеркнула, что ничего не имеет против актрис, но смутилась тем, что создатели не попытались найти подходящих исполнительниц.

Ранее аргентино-американская актриса Стефани Беатрис, известная по комедийному телешоу «Бруклин 9-9», заявила, что смогла бы исполнить роль заглавной героини сериала «Бэтвумен» после того, как из проекта ушла австралийка Руби Роуз, писал NEWS.ru.

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