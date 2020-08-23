В Сети нашли канадскую копию сериала «Бруклин 9-9»

https://static.news.ru/photo/6c6593a8-e5ed-11ea-9cb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vidéotron

Телеканал Vidéotron опубликовал трейлер канадского сериала Escouade 99 («Отряд 99»), который полностью копирует американский аналог «Бруклин 9-9». Действие нового проекта просто перенесли в Квебек, и все персонажи говорят по-французски.

Шоу рассказывает о полицейском участке, в котором появляется новый капитан. Он пытается привести в форму разношёрстную команду местных детективов.

DÃ©couvrez les premiÃ¨res images de la nouvelle sÃ©rie originale Escouade 99, une adaptation quÃ©bÃ©coise de la sÃ©rie Ã succÃ¨s Brooklyn Nine-Nine rÃ©alisÃ©e par Patrick Huard.

Offert en exclusivitÃ© sur Club illico dÃ¨s le 17 septembre!

Abonnez-vous https://t.co/WaC6jonoeI #clubillico pic.twitter.com/87AmxwDvjK — VidÃ©otron Divertissement (@VideotronDiv) August 19, 2020

Звезда «Бруклин 9-9» Мелисса Фумеро отметила , что в оригинале двух персонажей, Розу и Эми, играют артистки латиноамериканского происхождения, но в «Отряде 99» эти роли достались белым актрисам. Она подчеркнула, что ничего не имеет против актрис, но смутилась тем, что создатели не попытались найти подходящих исполнительниц.

Ранее аргентино-американская актриса Стефани Беатрис, известная по комедийному телешоу «Бруклин 9-9», заявила, что смогла бы исполнить роль заглавной героини сериала «Бэтвумен» после того, как из проекта ушла австралийка Руби Роуз, писал NEWS.ru.