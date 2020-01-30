https://static.news.ru/photo/0b588ecc-435d-11ea-bc10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marvel Studios/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В сериале «Локи» может появиться персонаж-трансгендер впервые в истории экранизаций комиксов вселенной Marvel.

Согласно сообщению The Illuminerdi, продюсеры Marvel Studios рассматривают возможность ввести супергероя Серу, которую впервые представили в комиксе «Ангела: На Службе Асгарда № 1» в 2015 году.

Сера — представитель Анахоретов, расы бескрылых ангелов-мужчин, идентифицирующий себя как женщина. Она женилась на Ангеле, сестре Тора и Локи.

Сериал выйдет на стриминговой платформе Disney+. Роль заглавного персонажа исполнит британец Том Хиддлстон, сыгравший в киносаге о «Мстителях».

Как писал NEWS.ru, босс Marvel Studios Кевин Файги, подтвердил скорое появление в киновселенной персонажа-трансгендера, намекнув на то, что это случится в фильме «Вечные».