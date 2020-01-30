В сериале «Локи» может появиться персонаж-трансгендер впервые в истории экранизаций комиксов вселенной Marvel.
Согласно сообщению The Illuminerdi, продюсеры Marvel Studios
Сера — представитель Анахоретов, расы бескрылых ангелов-мужчин, идентифицирующий себя как женщина. Она женилась на Ангеле, сестре Тора и Локи.
Сериал выйдет на стриминговой платформе Disney+. Роль заглавного персонажа исполнит британец Том Хиддлстон, сыгравший в киносаге о «Мстителях».
Как писал NEWS.ru, босс Marvel Studios Кевин Файги, подтвердил скорое появление в киновселенной персонажа-трансгендера, намекнув на то, что это случится в фильме «Вечные».
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