В Минкульте объяснили отзыв прокатного удостоверения у фильма «Голод» Минкульт объяснил отзыв прокатного удостоверения у фильма «Голод» жалобами россиян

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В Министерстве культуры РФ пояснили, что отзыв прокатного удостоверения у документального фильма «Голод» режиссера Татьяны Сорокиной связан с жалобами россиян, передает Telegram-канал издания «Подъем». Представители ведомства указали, что картина неуместна для показа. Россияне посчитали, что в фильме демонстрируются провокационные и даже шокирующие кадры, отметили в Минкульте.

Это решение связано с многочисленными жалобами на данную картину, поступившими в Минкультуры России от граждан. Фильм «Голод» был охарактеризован ими как неуместный для показа. <...> Все это, по мнению зрителей, может вызвать острую негативную реакцию в обществе, в связи с чем принято решение об отзыве прокатного удостоверения, — сказано в сообщении.

Как сообщил радиоведущий Алексей Венедиктов (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), решение об отзыве удостоверения подписал замминистра культуры Сергей Обрывалин.

В фильме рассказывается о массовом голоде в советской России 1920-х годов. По словам авторов картины, предполагалось, что фильм будет снят о трагедии, о некомпетентных решениях властей, которые привели к массовой гибели, и о героях, о человечности, которая стирала границы между государствами и народами.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению несколько ссылок с художественными фильмами, включая скандально известный фильм «Зеленый слоник». В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга объяснили, что фильм натуралистично демонстрирует эпизоды жестоких убийств и может вызвать у детей страх, ужас или панику. Кроме того, в нем содержатся сцены психического насилия.